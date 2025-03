SM-liigan kohupelaaja rohmuaa ulosajoja – seurapomo ylpeä kehityksestä: "Pelaajan pitää identiteetistään pitää kiinni"

Hyökkääjä Jaakko Lantta sai neljän ottelun pelikiellon TPS-ottelun polvitaklauksestaan. KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kertoo MTV Urheilulle, miten seurassa suhtaudutaan Lantan toistuviin ulosajoihin.

Lantta täräytti keskiviikon TPS-ottelun kolmannessa erässä rajun polvitaklauksen puolustaja Roni Seväseen. Tuskainen Sevänen jouduttiin auttamaan ulos kaukalosta, ja Lantalle tuomittiin 5+20 minuutin rangaistus polvitaklauksesta.

Torstaina SM-liigan kurinpito muisti Lanttaa kolmen ottelun pelikiellolla, jota korotettiin vielä yhdellä ottelulla, koska Lantan lähihistoriasta löytyy aiempi pelikielto. Huilia tuli siis neljän ottelun verran.

Ulosajo oli Lantalle jo kuudes kahden viime kauden ajalta. Pelikieltoja hän on saanut kahteen kauteen nyt kaksi. Edellisen kerran Lantta kärsi yhden ottelun pelikiellon viime kevään puolivälieräsarjassa taklattuaan Ilveksen Simon Stranskya.

MTV Urheilu kysyi KalPan urheilujohtaja Anssi Laineelta näkemystä Lantan toistuviin ulosajoihin ja pelikieltoihin. Laine näkee hyökkääjän otteissa siistiytymistä.

– Tietysti toinen (ulosajo) vasta tälle kaudelle, että onhan siinä pelissä siistiytymistä aika paljon tapahtunut. Trendi on ollut oikea. Valitettava tapahtuma ja tyydytään tuomioon, kärsitään se. Käsitellään pelaajan kanssa ja mennään eteenpäin, Laine viittaa viimeisimpään tapaukseen.

Laine myös nostaa esiin huomion Lantan kauden aiemmasta ulosajosta. Lantta lensi suihkuun lokakuussa taklattuaan Kärppien Maxim Korpimäkeä päähän. Tapauksen kurinpitoraportissa Lantta sai synninpäästön. Kurinpitäjä totesi, ettei kyse ollut sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän, sillä Korpimäen peliasento muuttui niin, ettei Lantta ehtinut reagoida tilanteeseen.

Laine kertoo, että KalPassa kaikki ulosajot käsitellään pelaajien kanssa.

– Käydään kaikki ulosajot pelaajien kanssa aina läpi ja mietitään, että miten siinä olisi voinut toimia toisin. Se on ihan normaali käytäntö. Ei koske pelkästään Lanttaa, vaan kaikkia meidän pelaajia, jos ulosajoja tulee.

3:01 Tästä taklauksesta helähti pelikieltoa. KalPan Jaakko Lantta taklaa rajusti Ilveksen hyökkääjää Simon Stranskyä.

Minkä takia Lantan kohdalle näitä ulosajoja osuu näin usein?

– Pelaa tietysti fyysistä peliä ja isolla tunteella. Sieltä ne varmaan pääasiallisesti tulee. Ei hänellä mitään halua satuttaa tai tahallisuutta ole. Kova fyysinen peli ja iso tunne on sitten ajoittain vähän läikkynyt yli.

Lantta on pelannut SM-liigassa kaudesta 2020–2021 lähtien. Viimeiset kolme kautta KalPaa edustanut hyökkääjä aloitti uransa SaiPassa. Ennen viime kautta Lantta oli rangaistusmäärien suhteen varsin siisti pelaaja. Listalta löytyy ainoastaan yksi kymmenen minuutin rangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Muuten rangaistuksen ennen viime kautta ovat olleet kakkosia.

Onko Lantan pelaamisessa muuttunut joku?

– Varmaan on pyrkinyt fyysisyyttä lisäämään peliin ja varmaan se sieltä. Ei siinä isompaa muutosta ole sattunut. Totta kai on sitten myös huonoa tuuria. Joskus sattuu osumaan, kun paljon taklaa ja tekee, niin siellä on tällaisessa kasautumassa myös osa huonoa onnea. Sattuu osumaan väärään kohtaan, ja on nyt sitten osunut Lantan kohdalle nämä.

Onko KalPassa toiveena, että hän jatkaa pelaamista samaan tapaan?

– Kyllähän pelaajan pitää identiteetistään pitää kiinni. Hän on fyysinen pelaaja, taistelija. Pitää olla jatkossakin sitä. Nyt on vain opittava käyttämään paremmin ja oikeammin sitä.

1:09 Jaakko Lantta lensi kaudella 2023–2024 suihkuun neljä kertaa – katso kauden kaikki neljä ulosajotilannetta tästä.

Onko KalPalla joku keino auttaa häntä oppimaan pelaamaan paremmin omilla vahvuuksillaan?

– Totta kai nuo kaikki tilanteet käydään läpi, katsotaan videolta ja puretaan. Se on samanlaista pelin oppimista ja kehittymisprosessia kuin jonkun taidon tai jonkun muun pelitilanteen, maalitilanteen tai puolustustilanteen kanssa. Nämä pitää käydä läpi, katsoa videolta ja keskustella läpi.

Onko Jaakko Lantta mielestäsi likainen pelaaja?

– Minun mielestäni ei ole. Olen tosi ylpeä siitä, että suunta on ollut oikea. Tämä on vasta toinen (ulosajo) tälle kaudelle. Mikätässä on olennaista, on se että suunta on ollut oikea. Tietysti aina ikävä, että näin kävi, ja siitä on rangaistus tullut ja se pitää kärsiä ja taas ottaa opiksi. Toivottavasti ensi kaudella se määrä on vielä pienempi.

– Tuolla on aika monta muutakin pelaajaa, jotka on kaksi ulosajoa tällä kaudella saanut, eikä heitäkään kutsuta rottamaisiksi pelaajiksi.