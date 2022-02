SM-liiga-seura pääsemässä miljoonien velkataakastaan, toimitusjohtaja iloitsee historiallisesta merkkipaalusta – "Erilainen mahdollisuus lähteä kiipeämään"

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen muistuttaa, että sopimuspaperit ovat vielä allekirjoittamatta. Lehtisen mukaan nimiä on tarkoitus raapustaa sopimukseen maaliskuun puolivälin tienoilla valitusajan umpeuduttua.

Ässät päätyi jäähalliyhtiön toiseksi omistajaksi, kun seura ja kaupunki päättivät perustaa yhtiön vuonna 2016 valmistuneen halliremontin rahoittamiseksi. Seuran tiedotteen mukaan Ässien halliosuuden arvoksi neuvoteltiin nyt 4,9 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon HC Ässät Pori Oy:n jäljellä olevat lainavastuut ja velka jäähalliyhtiölle, velaton kauppahinta on 488 192,61 euroa.

Ässät on lyhentänyt alkujaan 5,4 miljoonan euron lainaansa noin 1,3 miljoonalla eurolla. Korkokuluja lainasta on kertynyt maksettavaksi noin 650 000 euroa.

– Jos taloudelliseen puoleen mennään Ässien historiassa, kaksi merkkipaalua tulee nopeasti katsottuna mieleen. Toinen on se, kun laina on aikanaan otettu, toinen se, jos tämä menee läpi ja päästään tästä jatkamaan ilman lainaa, Lehtinen sanoo.

– Jos tuo päätös menee läpi se luo hyvin merkityksellisen pohjan lähteä liikkeelle. Kun ottaa huomioon, millanen se velkataakka ja vuosittainen lyhennysmäärä on ollut. Se on merkittävä asia, jos päästäisiin velattomaksi. Sitten on erilainen mahdollisuus lähteä kiipeämään polkua eteenpäin.