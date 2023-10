SM-liiga-kauden komeetta hämmästyttää poikkeuksellisella rituaalillaan – huoltaja suuressa roolissa

Tapparan 19-vuotias keskushyökkääjä on vallannut paikan hallitsevan mestarin kokoonpanosta ja tulosta on tullut. Uransa ensimmäiset SM-liigan ottelunsa tänä syksynä pelannut Keskinen on istutettu kolmosketjuun Petteri Puhakan ja Nick Halloranin keskelle. Kymmeneen otteluun nuorukainen on nakuttanut tehot 2+3.