Sisu, 2, löysi sienireissulta täydellisen jätin, jota Vilma-äiti sai ihmetellä "tatin kuvat silmissä" – katso kuvat hurjasta saaliista

Vilma oli lapsineen käymässä miehensä suvun mökillä Mikkelissä. Mökin vieressä on metsikkö, jossa Vilmalla on ollut tapana sienestää.

2-vuotias poika löysi jättiläissienen

– Ajattelin ensin että se on varmaan huonokuntoinen, kun se oli niin iso. Yleensä sellaisissa sienissä on paljon matoja ja ne homehtuvat nopeammin, hän lisää.

Saaliista saatiin maukas päivällinen

Sieniharrastus jatkuu yhtä kokemusta rikkaampana

Vilma on harrastanut sienestämistä pitkään ja lapset ovat tuoneet sienestämiseen uutta kipinää.

– Tämä kyllä ehdottomasti lisäsi motivaatiota tehdä muitakin sienireissuja. Nythän tässä on vasta alkamassa suppilovahverokausi. Varmasti käymme niitäkin vielä poimimassa perheen kanssa. Meillä on himo sienestämiseen, se on koukuttavaa puuhaa, Vilma naurahtaa.