Sisä-Suomen poliisilaitos etsii kahta henkilöä: Toinen oli lähdössä keräämään puolukoita ja toinen oli palaamaisillaan marjastamasta

Mies on hieman alle 180 senttimetriä pitkä. Hän on tukeva. Hänellä on silmälasit ja vaaleankeltaiset lyhyet hiukset.

Nainen on 165 senttimetriä pitkä. Hän on laiha ja hänellä on harmaat hiukset. Yllään hänellä on yleensä siniset verkkarit, ruskea takki ja huivi.