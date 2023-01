Silmän verisuonitukos oli todennäköisesti seurausta koronavirusrokotteesta – "Ensimmäinen, mihin on nyt saatu ratkaisu"

Potilasvahinkoavun toimitusjohtaja, varatuomari Joni Siikavirta kommentoi MTV Uutisille, että kyseessä on ennakkotapaus.

Vakuutuslautakunta eri mieltä vakuutusyhtiön kanssa

Lautakunnan päätöksessä korostettiin vahvaa ajallista syy-yhteyttä (henkilö hakeutui terveydenhuoltoon kolme päivää rokotteen ottamisen jälkeen) ja todettiin, että vaikkei kyseessä ollutkaan tunnettu haittavaikutus, on vastaavia tapauksia kuitenkin raportoitu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

– Kerran muutamassa vuodessa käy sillä tavalla, että vakuutusyhtiö ei noudata eri lautakuntien päätöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lautakunnan päätös on mennyt jotenkin väärin vakuutusyhtiön vinkkelistä.

Ennakkotapaus

Siikavirta kertoo, että hänen toimiston pöydälleen on tullut viime syksyn aikana kymmenkunta tapausta, jossa koronarokotteeseen liittyvä vakuutusyhtiön päätös on viety vakuutuslautakuntaan.

– Tämä on ensimmäinen, mihin on nyt saatu ratkaisu, muut ovat vielä vireillä. Minun tietojeni mukaan tämä on nyt ensimmäinen laatuaan, Siikavirta kertoo.