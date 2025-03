SHL:ssä kuohuu! Olli Jokisen pomo vahvistaa mystisen palaverin MTV Urheilulle

Ruotsin jääkiekon pääsarjan SHL:n taustoilla järjestetään tänään ylimääräinen kokous. Ratkaisun syynä ovat Expressenin mukaan lukuisat tuomareihin kohdistuneet kriittiset puheenvuorot.

SHL-joukkue Timrån urheilujohtaja Kimmo Kapanen vahvistaa MTV Urheilulle saaneensa tänään kutsun kyseiseen tilaisuuteen.

Expressenin mukaan SHL on nyt saanut tarpeekseen pelaajien ja etenkin valmentajien antamasta tuomarikritiikistä. Sarjan urheilujohtaja Johan Hemlin on kutsunut kahdeksan pudotuspeliseuraa ylimääräiseen kiireelliseen tapaamiseen perjantaina. Expressen tavoitti Hemlinin, joka ei halunnut kommentoida asiaa.

Kapasella ei ole tietoa, että istunto käsittelisi erityisesti tuomarien saamaa rapaa. Kokous pidetään myöhemmin perjantai-iltapäivällä.

– En osaa tarkemmin sanoa, mitä tuleman pitää, mutta sellainen on tänään edessä. Varmasti on puhetta (myös tuomareista). Enemmän Suomessa on draamaa kuin meillä täällä, Kapanen heittää.

– Varmaan puhutaan enemmän yleisesti pudotuspeleistä. Ihan normaaleja kokouksia, niitä tulee välillä nopeallakin aikataululla, Kapanen jatkaa.

SHL:n tuomarit ovat olleet kohujen ja happamien puheenvuorojen pyörteissä käynnissä olevissa pudotuspeleissä.

SHL:n pudotuspelejä on sävyttänyt etenkin päävalmentajien näkyvä ja kuuluva tuomarikritiikki. Muun muassa Timrån Olli Jokinen, Frölundan Roger Rönnberg ja Färjestadin Thomas Mitell ovat kaikki antaneet oikeudenjakajille rapaa avoimesti.

Jokinen viittasi Frölunda-sarjan alussa tuomareiden "kunnioittavan vastustajaa liikaa". Tämän jälkeen Rönnberg haukkui seuraavan pelin jälkeen Jokista "itkemisestä" ja kritisoi tuomareita itsekin avoimesti.