Seurakuntien uurnat aukeavat – tällä viikolla pääsee ennakkoäänestämään

Ennakkoäänestyspaikkoja on yli 2 500 ympäri maata. Lähimmän äänestyspaikan voi tarkistaa seurakuntien verkkosivuilta tai valtakunnalliselta vaalisivustolta.

Itsenäisessä seurakunnassa yli päätösvalta on kirkkovaltuustolla. Jos samassa kunnassa on monta seurakuntaa, ne muodostavat yhdessä seurakuntayhtymän, jossa käydään kahdet vaalit. Yhtymässä ylin valta on yhteisellä kirkkovaltuustolla.