Serbialaisen rikollisryhmän "luottomiehelle" tuomio kannabiksen kasvattamisesta Suomessa – oikeus katsoi, että miestä uhkailtiin rikoksen tekoon

Kyse on rikoskokonaisuudesta, jossa kannabista viljeltiin syrjäisillä vuokrakiinteistöillä Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla, Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa sekä Suomussalmella Kainuussa. Huumetta myytiin Suomessa, ja rahat päätyivät pääosin Serbiaan.

"Luottomies"

"Painostus huomattavaa"

– Painostus ja uhkailu on tapahtunut (johtohenkilön) toimesta, jolle Jovan Deljanin on ollut velkaa. Asiassa esitetyn näytön perusteella hovioikeus katsoo, että (johtohenkilön) painostus on ollut Jovan Deljaninia kohtaan huomattavaa ja näin ollen tällä ei ole ollut täyttä valinnanvapautta toimistaan kieltäytymisessä.