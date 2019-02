Seppo ja Markku ovat poliiseja, joiden ystävyys on kestänyt vaikeatkin työvuorot: "Meillä molemmilla on usein pilke silmäkulmassa, nauramme paljon ja meillä on hauskaa"

Ystävyys kestää kun jakaa asioita



Työtoveruudelle Ijäkseltä löytyy monia syitä. – Meillä on hyvin samanlainen ajatusmaailma. Se näkyy hyvin siinä, miten hoidamme kaikki moninaiset työtehtävämme, joita ammattimme meille tarjoaa. Meillä molemmilla on vahva halu ja tahto kohdata työssämme jokainen yksilö ihmisenä, emme kumpikaan jaottele ihmisiä tekojen perusteella.

Avautuminen on tärkeää



Haastavasta työstä löytyy silti keskinäistä iloa, ja työilmapiiriä kunnioitetaan.



– Meillä molemmilla on usein pilke silmäkulmassa, nauramme paljon ja meillä on hauskaa. Olemme molemmat sitä mieltä, että töihin ei pidä tulla jakamaan pahaa oloa. Työtoverit ansaitsevat hyvää mieltä. Vaikka takana on jo vuosikymmeniä poliisin työtä, me molemmat tulemme edelleen iloisella mielellä töihin, Ijäs kertoo päivityksessä.