Sekavampi kuin ämpärijono Tokmannilla – Yhdysvaltojen Iowa äänestää esivaalissa perin hämmentävällä tavalla

Hirvittävä sirkus



Iowalaiset äänestävät samanlaisissa paikoissa kuin suomalaisetkin: koulujen liikuntasaleissa, kirjastoissa ja työväentaloissa. Fyysisiä äänestyspaikkoja on 1 678, minkä lisäksi Iowassa on noin 90 paikkaa, jossa piirivaaleihin (caucus) voi osallistua etänä.

Äänestyspaikoissa käydään kaksi kierrosta. Ensimmäinen kierros alkaa siten, että jokaisen mukana olevan 11 presidentinvaaliehdokkaan edustaja pitää avauspuheenvuoron. Sen tarkoituksena on houkutella äänestäjät kokoontumaan oman ehdokkaan luo.

Puheiden jälkeen äänestetään niin, että puolueen jäsenet kokoontuvat valitsemansa presidenttiehdokkaan edustajan luo. Samalla ehdokaskampanjoiden edustajat yrittävät houkutella mahdollisimman monia äänestäjiä omaan ryhmäänsä. Häly on aivan mieletön.

Toisen kierroksen sota



Kun äänestäjät ovat tehneet valintansa, aletaan laskea. Jos ehdokas on saanut vähintään 15 prosenttia äänistä, kyseisen ehdokkaan äänestäjät saavat halutessaan lähteä kotiin. He jättävät vaalilautakunnalle äänestyslipun valinnastaan, jotta vaalin tarkastuslaskenta olisi mahdollinen.

Sitten alkaa toinen äänestyskierros. 15 prosentin äänikynnyksen ylittäneet ehdokkaat saavat pitää äänensä. Äänikynnyksen alle jääneiden ehdokkaiden äänestäjät saavat valita uudelleen. He voivat antaa äänensä alkuperäiselle ehdokkaalleen, vaihtaa ehdokasta tai houkutella muiden äänikynnyksen alittaineiden ehdokkaitten äänestäjiä omaan ryhmäänsä.

Delegaatit jakoon



Kun hulina jokaisella noin 1 700 äänestyspaikalla on ohi, aletaan jakaa osavaltiokohtaisia delegaatteja. Demokraatit eivät nimittäin valitse presidenttiehdokkaakseen sitä, joka on saanut eniten ääniä, vaan hänet, joka on kerännyt osavaltioista eniten delegaatteja.