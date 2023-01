Securitaksen ex-turvallisuusjohtaja epäiltynä miljoonapetoksesta – MTV:n rikostoimittaja: Tämä massiivisesta tutkinnasta tiedetään

MTV Uutisten tietojen mukaan epäiltynä on Securitaksen entinen turvallisuusjohtaja. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään petokseen. MTV Uutisten tietojen mukaan nyt jo eläköityneen turvallisuusjohtajan epäillään järjestäneen suojelua yli vuoden ajan kunniaväkivallalta.

– Tuskin tämä kunniaväkivaltatapaus on ainoa, koska puhutaan kolmesta miljoonasta. Nyt varmasti laajemminkin perataan, minkälaiseen turvaan rahaa on syydetty.

Jutussa on vain kaksi epäiltyä, mutta Lehtisen mukaan meneillään on nyt erittäin laaja tutkinta, jolla on vahvaa yhteiskunnallista merkitystä.