Sauli Niinistö arvioi Putinia Fox Newsille: Katkera ja yksinäinen

Fox Newsin uutisankkuri totesi haastattelun aluksi, että Suomen ja Venäjän yhteinen raja on pitkä. Sitten hän kysyi, miten Sauli Niinistö kommentoi Venäjän hyökkäystä ja sitä seuranneita 8–9 päivää.

– Jotain lähes mahdotonta tapahtui. Kukaan Euroopassa ei olisi pystynyt kuvittelemaan tätä. Se on tragedia, Niinistö vastasi.

Putinista välittyy katkeruutta ja vihaa

– Jos seuraatte hänen puheitaan ja mielipiteitään vuosikymmenten varrella, hän on aina osoittanut jonkinlaista katkeruutta ja jopa vihaa sitä kohtaan, miten "äiti-Venäjää" on kohdeltu (muualla maailmassa) kaltoin. Ja tällainen asenne on lisääntynyt vuosi vuodelta, Niinistö sanoi.