Satakunnan Kansa: Rokottamattomalla lapsella havaittu tuhkarokkoa – altistuneiden rokotukset tarkistettava

Viranomaiset selvittävät mahdollisten altistuneiden rokotussuojaa ja täydentävät sitä tarvittaessa. Altistuneita on mahdollisesti lapsen koulussa, kerhossa sekä lasten päivystyksessä.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus, joka voi tarttua huoneilman välityksellä. Tartuntaan voi riittää oleskelu samassa tilassa tartunnan saaneen kanssa. Lehden mukaan MPR-rokotuksen rokotuskattavuus on Satakunnassa hyvä ja epidemian todennäköisyys on pieni.