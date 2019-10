Sari jäi korkeiden vuokrien takia ilman asuntoa ja majailee nyt milloin missäkin: "Joskus itkettää aika paljon"

Sari on ollut pitkään työttömänä. Kun vuokra-asunnon kulut sitten jatkuvasti nousivat, hän tunsi, ettei asuntoon ollut lopulta enää varaa. Keväällä vuokra nousi yli 800 euroon, ja Sari jäi tyhjän päälle.

Vuokrataso on rakenteellinen ongelma

Suomessa on virallisen arvion mukaan noin 5 400 asunnotonta, joista runsaat tuhat on naisia.

– Useimmiten tilanne on sellainen, että on useamman elämänalueen kriisi yhtäaikaisesti.

Ongelma on osin rakenteellinen. Lehtosen mukaan etenkin pääkaupunkiseudulla vuokrat alkavat olla niin korkeita, että köyhyysrajan tuntumassa elävillä ihmisillä on vaikeuksia selvitä kustannuksista.

Sari saa apua ystäviltään

Asunnoton Sari on saanut apua sukulaisilta ja ystäviltä, sillä hän on voinut asua tuttujensa luona. Tilanne on silti vaikea, sillä yöpaikkaa joutuu jatkuvasti etsimään.