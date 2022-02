Sami Sykkö kertoo joutuneensa tilanteeseen prinsessa Madeleinen kanssa: "Pasmat meni ihan sekaisin"

– Tämä oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun pääsin tapaamaan kuninkaallisia, ja kysyin etukäteen kutsujaltani, että kuinka puhuttelen heitä. Minulle kerrottiin, että se on ruotsiksi "hers majestet", siis Silvia, ja "hers kunliga höghet" on sitten prinsessa Madeleine, Sykkö kertoo.