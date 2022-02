Sami Jauhojärvi antaa kovan ennusteen lopuista olympiahiihdoista – mitalikakku leivottu: "Sanoin, että leivo samalla kaksi"

Olympialaisten maastohiihdon mitalitaulukko on kahden hiihdetyn matkan jälkeen monelle yllätyksellinen. Viime vuosien arvokisoissa ja maailmancupissa Norjan värit on totuttu näkemään kärjessä. Nyt vuonomaalla on kahden matkan jälkeen mitaleita vain yksi.