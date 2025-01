Salkkarit-tähti Lenita Susi meni naimisiin – julkaisi upean hääkuvan

Salkkarit-näyttelijä avioitui.

Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Lenita Susi on mennyt naimisiin. Susi julkaisi otoksen onnellisesta parista Instagramissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Me menimme eilen naimisiin! Minä olen nyt virallisesti rouva Susi, tähti kirjoittaa.

Julkaisu on täyttynyt seuraajien onnitteluista.

Salkkareissa Daniela-hahmoa näyttelevä Susi kertoi aiemmin MTV Uutisille, miten hänen puolisonsa tukee häntä katsomalla yhdessä sarjaa.

– On ihanaa nähdä hänen reaktioitaan vierestä. Hän on ihan uppoutunut siihen maailmaan ja uskoo sen täysin. Siinä vaiheessa ruudussa ei ole Lenita, vaan Daniela. Hän on niin tsemppaava ja sanoo, että "Nyt meni hienosti!", hän kertoi aiemmin.