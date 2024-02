Salkkarit-hahmo tekee karmivan tunnustuksen

Salatut elämät -sarjassa Aino on kamppaillut tunteidensa kanssa. Hän vakuutti jälleen Sampolle, että aikoo häätää Miki elämästään, sillä tämä sekoittaa hänen mielensä.

Keskiviikkona nähtävässä jaksossa kaksikko ei pysty enää vastustamaan toisiaan ja he lempivät autossa. Myöhemmin Aino kertoo Sampolle, että katuu seksiä Mikin kanssa. Sampon mielestä Ainon pitäisi nauttia suhteesta, mutta Aino ei pysty, koska Miki on entinen poliisi.

– Anteeksi nyt vaan, mutta sinä et ole ikinä perääntynyt mistään. Jankutan tätä siksi, koska tuollainen empiminen sinulta on todella outoa. Joten kysyn sinulta vielä kerran. Miksi sinä et voi olla Mikin kanssa? hän tivaa.