Salkkareissa dramaattinen päätösjakso – kuka ampuu Noelia?

Salatut elämät -sarjan kevät laitettiin pakettiin Maikkarilla keskiviikkona 22. kesäkuuta nähdyssä jaksossa. Kauden päätöksessä tuomio on julistettu, ja vankilaan taposta joutuvat Viola, Mira ja Nella jättävät omaisilleen itkuiset hyvästit ja vaihtavat vanginvaatteet päälleen.

Toisaalla Aki on kertonut Joannalle, että Noel juonitteli hänet syrjään Mustavaara-yhtiön johdosta ja vannoo kostoa Noelille. Samaan aikaan Noel viettää kivaa hetkeä rakastavan perheensä Susun, Lailan, Matiaksen ja Toivon kanssa.

Aki on kiitollinen Joannan lohdusta ja tunnustaa haluavansa tutustua tähän. Joanna on samaa mieltä, joten kaksikko päättää viettää päivän yhdessä. He viettävät kivaa iltaa yhdessä, puhuvat entisistä suhteistaan ja päätyvät suutelemaan. Lopulta pari päätyy vällyjen väliin.