Salaliittoteorioihin uskovalla QAnonilla suuri rooli Washingtonin mellakoissa – "Kaikki muu on valetta ja huijausta, paitsi omien tyyppien ulostulot"

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhösen mukaan salaliittoteorioita kannattavalla QAnonilla on merkittävä rooli Washingtonin levottomuuksissa. Presidentti Donald Trumpin lausunnot tukevat osaltaan QAnonin näkemystä siitä, että valtamedia kertoo valheita.

– Kaikki muu on valetta ja huijausta, paitsi omien tyyppien ulostulot. Tämä toistuu sekä QAnonin puheissa että Trumpin omissa lausunnoissa, Pyrhönen sanoi MTV:n Uutisaamussa.

– Etenkin karvalakkinen shamaani, jonka kuvat kiertävät ympäri maailman. Hän on ollut mukana kaikissa QAnonin mielenosoituksissa – mukana oli selvästi samaa porukkaa.

"Vaarallisuus syntyy korkean profiilin tuesta"

– QAnonilla on korkean profiiliin edustus ja tuki, toisin kuin klassisemmilla salaliittoteorioilla. Sitä kautta syntyy liikkeen vaarallisuus, vaikutusvalta ja joukkovoima.

– Heidän on helppo uskoa, kun asia tulee maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen taholta. Presidentti on yksi keskeinen demokraattinen instituutio eli sikäli ilmiö on looginen, Pyrhönen sanoi,