SaiPa löysi Leijonat-vahdin tilalle paikkaajan – kokenut kiertolainen saapuu tolppien väliin

Janus pelasi viime kaudella 29 runkosarjapeliä Keski-Euroopan ICE Hockey Leaguessa Fehérvárin joukkueessa torjuntaprosentilla 90,1. Tällä kaudella hän ei ole vielä pelannut missään. SaiPalla on mahdollisuus jatkaa Januksen sopimusta loppukauteen.

Kokenut slovakkivahti on kierrellyt monipuolisesti eri jääkiekkosarjoja. Hänellä on kokemusta Pohjois-Amerikan farmisarjoista, KHL:stä ja Tshekin pääsarjasta. Lisäksi hän on edustanut Slovakiaa kolmissa aikuisten MM-kisoissa.