Sähköautojen tilausmäärät romahtaneet Euroopassa: "Kutsumme tulevaa kuolemanlaaksoksi"

Täyssähköautojen myyntiluvut kasvoivat 47 prosenttia vuoden 2023 kolmen neljänneksen aikana, mutta autovalmistajat eivät tätä hurranneet. Teslan , Volkswagenin ja Mercedes-Benzin viesteissä on vakava alavire.

Saksalaisten ja italialaisten autokauppojen sekä useamman data-analyysiyrityksen tutkimusten mukaan taustalla on myös muita syitä.

Kuolemanlaakso edessä

Uutistoimisto Reutersin haastattelema saksalainen autokauppias Thomas Niedermayer sanoo, että yleinen ongelma on epävarmuus.

– Monet olettavat, että teknologia kehittyy, ja he mieluummin odottavat kolme vuotta seuraavaa mallia, kuin ostavat ajoneuvon, jonka arvo laskee nopeasti.

Jälleenmyyjäyritys Cox Automotiven johtaja Philip Nothard sanoo, että monet ostavat uusia autoja sen perusteella, mikä niiden ennakoitu jälleenmyyntiarvo on.

– Kutsumme kuolemanlaaksoksi tulevaa, 2024–2027 vuosien välistä jaksoa, kun jälleenmyyntiarvot ovat matalalla, tuotantomäärät ovat suuria ja kysyntä on pientä, Nothard ennustaa.

Epävarmuus ja kilpailu

The Langston Co -markkinatutkimuslaitoksen kyselyn mukaan Saksassa sähköautojen myynti on lisääntynyt tasaista tahtia, mutta samaan aikaan ihmisten määrä, jotka ovat kiinnostuneita sähköauton hankinnasta, ei ole kasvanut.