Sabina Särkkä poseeraasi Ibizalla iltamekossa kuin huippumalli: "Pikaotokset"

Särkkä osallistui Martina Aitolehden nelikymppisille, mutta jakamansa kuvasarjan perusteella hän vaikuttaisi viihtyneen myös juhlahumun ulkopuolella. Särkkä on julkaisun perusteella viettänyt aikaa myös päiväsaikaan paikallisissa ruokaravintoloissa, käynyt vaatekaupoilla, viihtynyt rannalla sekä katselemassa nähtävyyksiä.

Särkkä julkaisi itsestään sensuellin iltamekkokuvan, jossa hänellä on yllään pastellinsävyinen hapsumekko.

– Pikaotokset, Särkkä on kirjoittanut tekemänsä kuvakoosteen yhteyteen.

Sabina Särkkä on Miss Suomi 2012 ja hänet kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Särkkä edusti Suomea Miss Maailma kilpailussa samana vuonna. Hän on myös osallistunut tosi-tv-ohjelmiin ja tehnyt mallintöitä. Hän on ollut naimisissa Ossi Kivimäen kanssa vuodesta 2019.