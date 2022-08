Saarikko budjettiesityksen toimista: "Valtio ei voi tulla vastaan kaikessa, miten hinnat ovat nousseet"

Budjettiesityksessä on useita toimia, joilla yritetään puuttua inflaatioon ja siitä seuranneeseen hintojen nousuun.

Hintojen nousun juurisyy on energiassa, Saarikko sanoi Seitsemän uutisten vieraana. Energian hinnannousu heijastelee ruoan ja muiden hyödykkeiden hintaan.

– Valtio ei voi tulla vastaan kaikessa siinä, miten hinnat ovat nousseet. Järkevää on tehdä täsmätoimia, Saarikko sanoi.

"Palkkojen nousu kohtuullista"

Energiamyllerryksessä katseet kääntyvät myös sähköyhtiöihin ja siihen, miten he asiaan reagoivat, Saarikko sanoo.

– Eikä pidä unohtaa energiatehokkuutta. Yksi suuntaus esimerkiksi öljylämmityksen suunnalla on ollut tuki kansalaisille öljylämmityksestä irtautumiseen. Se on ollut hyvin suosittu ja se on ollut vaikuttamassa energialaskuihin.