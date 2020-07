Ryanair sai 40 prosenttia lennoistaan takaisin liikenteeseen – matkustajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä

Koronavirustartuntojen riskin vähentämiseksi Ryanair on ottanut lennoillaan käyttöön uusia toimia, jotka koskevat sekä miehistöä että matkustajia.

Esimerkiksi kasvomaskien tai kasvonsuojusten käyttö on lennoilla pakollista. Lisäksi matkatavaroiden määrää on karsittu, ostoksia ei tehdä käteisellä lennon aikana ja hygieniatoimia on parannettu.