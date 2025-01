Ruumisautoa ajava Lauri Heinonen kiilasi Suomen parhaaksi – "Hieno kunnianosoitus lajiamme kohtaan"

Vuoden autourheilijaksi Suomessa valittu Lauri Heinonen on driftauksessa lajinsa ehdottomia huippuja. Hänen siviiliammatissaan autoa käsitellään huomattavasti hillitymmin.

Heinonen, 32, kruunattiin syyskuussa mestariksi loppuunmyydyllä Varsovan kansallisstadionilla järjestetyssä Drift Masters -sarjan finaalitapahtumassa.

Drift Masters on aiemmin toiminut driftauksen epävirallisena EM-sarjana, mutta energiajuomayhtiö Red Bullin tukemana siitä on tullut lajinsa tunnetuin näyteikkuna.

– Amerikassa tietysti ura urkenee monessa asiassa, mutta tällä hetkellä tuo Drift Masters on kiilannut Amerikan ohi kiinnostavuudessa, Heinonen sanoo MTV Urheilulle.

Driftauksen suosio on kovassa kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Siinä autoa pyritään viemään radalla mahdollisimman näyttävässä sivuluisussa, mutta samalla nopeasti eteenpäin. Lajin juuret ovat Japanissa.

Huipputasolla drifting on jo melko totista kilpaurheilua ja kallista lystiä, mutta se kiehtoo harrastajatasolla monia kuminpolttamisesta kiinnostuneita.

– Nuoriso on varsinkin ottanut tosi hyvin lajin omakseen tietysti, kun autopelit ja kaikki muut ovat nykyään täynnä driftingiä, mutta hienoa, että tuo kilpapuolikin siitä vetää hyvin.

– Se on ainakin tällä hetkellä vielä helposti samaistuttavaa. Autot muistuttavat paljon niitä, joilla nuoriso aloittaa ajamaan, Heinonen tietää.

Pahitteeksi lajin suosiolle ei ole ollut myöskään rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän osallistuminen driftauskisoihin ja lajin näytöstapahtumiin.

– Todella hienoa, että Kalle on mukana. Hän on loistava tyyppi ja tämä toivottavasti antaa Kallelle sitä harrastepuolta, kun lajin luonne on kuitenkin vähän freestyle-tyylinen. Uskon, että se palvelee hyvin Kalleakin. Tietysti me nautimme siitä, että Kalle on mukana, Heinonen kiittelee.

Ralliselostaja Juho Kokko pääsi Kalle Rovanperän drifting-auton kyytiin viime syksynä.

Driftausmestari Heinonen on siviiliammatiltaan hautaustoimiston ruumisauton kuljettaja. Hillitymmin ajetut mustat autot tuovat hänelle edelleen leivän pöytään, kun taas sivuluisussa ajettavat tarjoavat muutaman tuhannen euron kisapalkkioineen lähinnä mukavaa bonusta. Finaalivoiton palkintoraha oli mukava 10 000 euroa.

Heinonen on otettu autourheilun lajiliiton AKK:n myöntämästä Vuoden autourheilijan tittelistä.

– Se on tosi hieno kunnianosoitus meidän lajiamme kohtaan. Lajihan on nuori ja monikaan ei sitä vielä tiedä, mutta noustaan taustoissa niin sanotusti kohisten suosioon.

Lauri Heinonen oli myös yleisöäänestyksen ylivoimainen suosikki. Hän sai peräti 2 888 ääntä kaikkiaan 6 051 äänestä. Yleisöäänestyksen voitto tuli hänelle jo kolmatta vuotta peräkkäin.