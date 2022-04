Ruumiita, ulosteita ja töhrittyjä taloja – Ukrainasta vetäytyneet venäläiset jättäneet jälkeensä järkyttävän näyn

Britannian puolustusministeriön tuoreimman tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukkojen on raportoitu vetäytyneen myös muun muassa strategisesti merkittävältä Hostomelin lentokentältä. Kentän hallinnasta on taisteltu sodan alusta saakka.

Zelenskyi: Kokonaisvaltainen katastrofi

– He miinoittavat koko alueen. He miinoittavat koteja, varusteita, jopa tappamiensa ihmisten ruumiita. Alueella on paljon ansalankoja ja muita vaaroja, Zelenskyi sanoi tänä aamuna julkaistussa puheessaan.