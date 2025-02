Ruotsin viisukarsinnassa dramaattinen onnettomuus – kameramies ensihoidon tarkistettavaksi

Ruotsin Melodifestivalenin ensimmäinen osakilpailu käytiin lauantaina 1. helmikuuta.

Ruotsin Melodifestivalenin ensimmäisessä osakilpailussa lauantaina 1. helmikuuta koettiin pelottava tilanne, kun kameramies kaatui dramaattisesti tosi-tv-tähti Meira Omarin esityksen aikana, uutisoi muun muassa Expressen.

Melodifestivalenin voittaja edustaa Ruotsia vuoden 2025 Euroviisuissa Sveitsin Baselissa.

Ruotsin Love is Blind -ohjelmasta tuttu Omar debytoi kilpailussa kappaleella Hush Hush. Näyttävän numeron alkupuolella lavalla liikkuva kameramies kaatui, eikä päässyt nousemaan omin avuin ylös. Suorassa lähetyksessä dramaattisesti kaatunut kuvaaja kiidätettiin takahuoneeseen ensihoidon tarkistettavaksi.

Lähetyksen jälkeen Melodifestivalenin projektipäällikkö Anders Wistbacka kertoi, että kyseessä oli kokenut kameramies, joka on tehnyt lukuisia Melodifestivalen-lähetyksiä.

Ensihoidon tarkistettua mahdolliset vammat, kuvaaja oli jatkanut lähetyksen normaalisti loppuun.

Meira Omar kommentoi asiaa Instagramin tarinat-osiossa, jotka ovat nähtävillä 24 tuntia julkaisustaan.

– Haluan antaa extrahuomion Niclakselle, joka onnettomuudesta huolimatta jatkoi lähetystä. Onnettomuuksia sattuu, eikä niitä voi ennustaa. Olen iloinen, että kaikki ovat kunnossa, Omar kirjoittaa postauksensa yhteyteen.

Kuvaaja kommentoi tapahtunutta Expressenille suoran lähetyksen jälkeen.

– Tunnen oloni olosuhteisiin nähden hyväksi, hän sanoi.

Meira Omar pääsi kappaleellaan semifinaaliin, josta hänen on mahdollista päästä 8. maaliskuuta Tukholmassa käytävään finaaliin. Ensimmäisestä osakilpailusta suoraan finaaliin pääsivät John Lundvik kappaleellaan Voice of the Silent, sekä Maja Ivarsson kappaleellaan Kamikaze Life.

Lue myös: Uuden Musiikin Kilpailun väliaikanumero selvillä