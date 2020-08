Ruotsin valtion epidemiologi HS:lle: Korona on kanssamme ehkä ikuisesti

– Tämä on sairaus, josta on vaikea päästä eroon rokottamalla, koska se vaatisi käytännössä koko maailman rokottamista. On muistettava, että olemme onnistuneet rokottamalla hävittämään kokonaan vain yhden taudin maailmanhistoriassa, isorokon, joka oli monella tapaa erilainen sairaus. Isorokko oli valtavan helppo huomata, mutta tämä tauti on vaikeammin seurattavissa, Tegnell sanoo HS:n haastattelussa.