Ruotsin turvallisuuspoliisi epäilee Isis-kytköksiä – neljää vaaditaan vangittavaksi

Ruotsissa syyttäjä vaatii vangittavaksi neljää miestä, joista kahta epäillään terroriteon valmistelusta. Heidät otettiin kiinni torstaina Tukholman läänissä sijaitsevassa Tyresössä. Dagens Nyheter kertoo, että kaikki neljä ovat 20–25-vuotiaita miehiä.



Tyresön poliisioperaatiossa oli mukana myös Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo. Neljästä kiinni otetusta kahta epäillään terroriteon valmistelusta ja aserikoksista. Kahta epäillään vain aserikoksista.



Säpon ja poliisin ratsaamat tilat Tyresössä ovat olleet islamilaisen kulttuuriyhdistyksen käytössä ja toimineet moskeijana. Säpon mukaan epäillyillä on yhteyksiä äärijärjestö Isisiin Somaliassa. Lisäksi heillä epäillään olevan yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.



Vangitsemisoikeudenkäynti on määrä pitää Nackan käräjäoikeudessa maanantaina, mutta tarkkaa aikaa ei ole vielä kerrottu.



Säpon mukaan poliisi on tutkinut rikosepäilyjä jo pitkään. Torstain ratsian yhteydessä tehtiin myös muita kotietsintöjä, kertoo Ruotsin televisio SVT.