Ruotsin hallitus on ensimmäistä kertaa päättänyt luovuttaa Turkkiin kurdiaktivistin Nato-prosessin alettua

Kyseessä on ensimmäinen tapaus, jossa aseellisen PKK-järjestön kannattaja luovutetaan Turkille Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin alettua.

Palautettava mies on tuomittu Turkissa vankilaan huumausainerikoksista. Hän itse väittää Turkin vaatineen hänen luovuttamistaan, koska on kurdiaktivisti ja tukee kurdien PKK-järjestöä sekä siihen liittyvää YPG-ryhmää Syyriassa. Mies oli uutistoimisto TT:n mukaan ilmaissut avoimesti mielipiteitään sosiaalisessa mediassa.

Miehen mukaan hänen palauttamisensa on eurooppalaisen yleissopimuksen vastaista.

Turkki on vaatinut Ruotsilta kymmenien ihmisten luovuttamista, ja viime kuussa vaalit voittanut presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi jatkavansa Ruotsin Nato-jäsenyyden vastustamista, jos Ruotsi ei tee tarpeeksi terrorisminvastaista yhteistyötä Turkin kanssa. Kuun alussa Ruotsissa astui myös voimaan uusi, tiukempi terrorisminvastainen laki.

PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi Turkissa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Palautus tapahtuu alkukesän aikana

Mies pidätettiin Ruotsissa viime vuonna Turkin syyttäjänviraston pyynnöstä. Ennen Ruotsiin muuttamistaan hän oli ehtinyt suorittaa osan vankeustuomiotaan, ja nyt Turkin oikeusministeriö haluaa hänen suorittavan rangaistuksensa loppuun. Miehellä oli jo työpaikka ja elämä Ruotsissa.



Ruotsin hallitus on kertonut luovutuksen tapahtuvan alkukesän aikana. Asiasta päätettiin hallituksen ylimääräisessä kokouksessa tänään.



Mies tuomittiin Turkissa vankilaan neljäksi vuodeksi ja seitsemäksi kuukaudeksi vuonna 2013. SVT:n mukaan tuomio tuli 1,8 kilon kannabista sisältävän pussin hallussapidosta.



Palautuspäätös tehtiin sen jälkeen, kun toukokuun lopulla Ruotsin korkein oikeus päätti, ettei luovutukselle ole esteitä luovutuslain ja eurooppalaisen yleissopimuksen nojalla.



Huhtikuussa Ruotsin oikeusministeriö kertoi suostuneensa luovuttamaan myös 29-vuotiaan turkkilaismiehen. Hänet turkkilainen tuomioistuin tuomitsi viime vuonna 15 vuodeksi vankeuteen Ruotsissa petosta vastaavasta rikoksesta.



Ruotsin hallinto on toistuvasti painottanut, että sen oikeuslaitos on riippumaton ja päättää viime kädessä luovutuksista. Ruotsin lain mukaan Ruotsin kansalaisuuden saanutta ei voida luovuttaa.