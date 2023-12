Ruotsille historiallinen katastrofi – kokeneiden pelaajien ura vaakalaudalla

Euroopan olympiakarsinta on armoton, sillä järjestäjämaa Ranskan lisäksi vain kaksi parasta joukkuetta etenee Kansojen liigan A-tasolta olympiakisoihin. Hallitseva maailmanmestari Espanja on jo varmistanut Ruotsin edellä lohkovoiton ja paikan helmikuussa pelattavassa Kansojen liigan neljän parhaan joukkueen finaalivaiheessa.

Tokion olympialaisten hopeajoukkue Ruotsi pelasi seitsemässä peräkkäisessä olympiaturnauksessa 1996–2021, mutta jäi nyt ensimmäistä kertaa globaalien arvokisojen ulkopuolelle. Ruotsi on pelannut jokaisessa yhdeksässä naisten MM-turnauksessa, ja EM-kisoistakin länsinaapuri on karsiutunut vain kahdesti 1990-luvun alussa.

– Se on asia, jota minun on tietenkin mietittävä. Tuntuu todella surulliselta, koska olemme pelanneet arvokisoissa lähes joka kesä. Tämä on raskas tunne, 34-vuotias kapteeni Kosovare Asllani sanoi.