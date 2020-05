Ruotsi ei muuta yli 70-vuotiaiden ohjeistuksia, kansanterveyslaitoksen johtaja antoi sen sijaan aktiviteettivinkkejä

– Me emme näe mitään syytä muuttaa 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien ohjeistuksia. Jos pitäydymme näissä, saamme parhaan hyödyn, Carlson sanoi Dagens Nyheterin mukaan.

Ikäihmisten ohjeistusten ikärajaa harkittiin nostettavan

Ikärajan on kritisoitu olevan liian alhainen ja kansanterveyslaitos on harkinnut, että ohjeistuksista tehtäisiin sallivampia niin sanottujen nuorempien vanhusten eli esimerkiksi itsensä terveeksi kokevien yli 70-vuotiaiden osalta.

Ruotsissa on raportoitu 96 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena jo 4 125 ihmistä.

Koronavirustartuntoja on raportoitu maassa liki 35 000 ja tehohoidossa on ollut tai on parhaillaan liki 2 000 ihmistä.