– Ehdottomasti. Jos ei pysty olemaan mukana tässä kohtaa, on selvää, että olemme huolissamme. Tarvitsemme kuitenkin sataprosenttisessa kunnossa olevia pelaajia. Vastustajamme ovat liian hyviä, että voisimme pelata 40- tai 50-prosenttisessa kunnossa.

Päävalmentaja ei kuitenkaan halunnut tarkentaa, minkälaisesta loukkaantumisesta on kyse. Garpenlövin mukaan on lähes varmaa, ettei Ekman-Larsson pelaa Ruotsin viimeisessä alkulohko-ottelussa Latviaa vastaan tiistaina. Toiveet on suunnattu torstain puolivälieräotteluun.