Ruandan kansanmurhasta Suomessa tuomittu ei pääse vieläkään ehdonalaiseen: Iäkkään miehen hakemus hylättiin taas

70-vuotias Francois Bazaramba on ollut vankeudessa keväästä 2007 lähtien eli lähes 14 vuotta.

Bazaramba vetosi siihen, että useita muita samoihin tapahtumiin osallistuneita henkilöitä on jo vapautettu. Vapauttamisen puolesta puhuivat myös miehen vankeusajan käytös, korkea ikä, heikentynyt terveydentila ja rikoksesta kulunut pitkä aika.

– Hovioikeus on todennut päätöksessään, että Bazaramban syyksi luettua rikosta on pidettävä laadultaan niin vakavana, että sen perusteella määräytyvän vankilassaoloajan on oltava selvästi elinkautisesta vankeusrangaistuksesta keskimäärin seuraavaa vankilassaoloaikaa pidempi, hovioikeuden tiedotteessa todetaan.