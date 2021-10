Roope Salmisen itse luoma formaatti nähdään pian televisiossa – haluaa kumota harhakäsitykset tekemästään työstä: ”Katsojat eivät tiedä mitään siitä"

– Tämän tv-formaatin kehittelyyn on mennyt vuosia siihen, että olen ollut siihen tyytyväinen ja nyt se on ihan täydellinen, Salminen kertoo.

Salmisen haave on ollut pienestä asti kehittää oma tv-formaatti.

Oman tv-ohjelman läpilyönti mediamaailmassa on vaikeaa. Tv-yhtiöt ottavat helpommin jo valmiita formaatteja ohjelmistoihinsa kuin uusia.

– Haluan sanoa tämän ääneen. Toivon, että ihmisillä ei ole sellainen harhakäsitys, kun olen ollut tv:ssä töissä, että voin vain kävellä tuonne uuden idean kanssa. Jokainen uusi tv-ohjelma on kanavalta ihan hirveä riski. Katsojat eivät tiedä mitään siitä.

– Uuden ohjelman tekeminen on ihan superkallista, suurin osa mitä tulee TV:stä, on valmiita ohjelmia. Meillä ei ole ollut olemassa studiota, lavastusta tai visuaalista ilmettä. Kaikki täytyy luoda ja rakentaa tyhjästä. Kynnys sille, että lähetään toteuttaa tällaista, on tosi korkealla, Salminen kuvailee.