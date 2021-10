Rokotustavoite saavutetaan ensi viikolla – mitä sitten tapahtuu? "80 prosenttia on vain luku"

– Jos ajattelemme 80 prosenttia, niin sehän on luku, vain luku. Epidemiologiselta kannalta tilannetta arvioidaan edelleen kokonaisuutena. Valtioneuvoston periaatepäätös on voimassa, ja jos siihen muutoksia on tulossa, ne ovat myöskin valtioneuvoston päätöksiä. Sama koskee valtakunnallista rajoitusta, mikä meillä on eli ravitsemisliikkeitä koskevat rajoitukset, hän lisäsi.