RKP:n varapuheenjohtaja Wickström: Viimeistä sanaa ei ole sanottu hallitusyhteistyöstä

– RKP ei ole vielä sanonut viimeistä sanaansa viime päivien rasismikohuun sekä hallitusyhteistyöhön liittyen. Rasismia ja vihapuhetta minä en salli. Me emme niitä puolueena myöskään salli. Ne eivät kuulu yhteiskuntaamme ja niille ei saa antaa tilaa, Wickström kirjoittaa Twitterissä.

– Tilanne on vakava. Minä olen luvannut kantaa vastuuta Suomen parhaaksi. Nyt tilanne on monelta osin vaikea, kun pyrin löytämään yhdessä ryhmäni kanssa parhaimman ratkaisun. Yksi asia on selvä - vihapuheelle ja rasismille en anna tilaa.