Ristomatti Hakolalle jälleen ikävä takaisku

Suomen mieshiihtäjien joukko harveni yhdellä Italian Toblachissa kisattavissa maailmancupin kilpailuissa. Ristomatti Hakola kärsii Hiihtoliiton ilmoituksen mukaan lievistä flunssaoireista ja jää pois huomisesta viestijoukkueesta.



Kisaviikonloppu alkoi eilen sprinteillä ja jatkuu tänään kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuilla. Naiset säntäävät ladulle kello 14 ja miehet kello 16. Huomenna ohjelmassa on 4x7,5 kilometrin viestit. Hakolan piti alun perinkin osallistua Toblachissa vain miesten viestiin.



Hakolan kauteen valmistautuminen oli vaikea terveysmurheiden takia, eikä kausikaan ole sujunut kovin hyvin. Pieni valonpilkahdus tapahtui Tampereen SM-hiihdoissa tammikuussa, ja Hakola yritti ehtiä huippukuntoon ennen helmi-maaliskuun taitteessa Slovenian Planicassa järjestettäviä MM-kilpailuja.



Toblachin kisaviikonloppu on tärkeä MM-valintoja ajatellen, koska se on viimeinen maailmancupin kilpailutapahtuma ennen arvokilpailuja. Hiihtoliitto on lupaillut julkaisevansa MM-joukkueen hiihtäjät ensi viikon alkupuolella.



Mäkihypyn ja yhdistetyn joukkueet julkaistaan viikolla 7.