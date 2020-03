Riskiluokitus koronan leviämisestä nostettiin korkeaksi EU:n alueella

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti jo perjantaina omaa globaalia riskiarviotaan. Riski on WHO:n mukaan hyvin korkea.

Von der Leyenin mukaan EU tehostaa toimiaan koronaviruksen torjumiseksi perustamalla uuden erikoisryhmän, jonka vastuulla on jo pitkälti käynnissä olevien toimien koordinointi.

EU-komission mukaan unionin alueella on todettu noin 2 100 koronatapausta. Kuolemantapauksia on ollut 38. Suurin osa tartunnoista on todettu Italiassa.