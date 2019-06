Rinne ei muuta pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan – "Aion asua Hetan kanssa kotona"

Rinne kertoi medialle, että ensimmäinen hallituksen iltakoulu on maanantaina.

Hallituksen iltakoulu on kerran viikossa järjestettävä ministerien epävirallinen kokous, jossa valmistellaan asioita ennen valtioneuvoston yleisistuntoa.

– Tänään on valtioneuvoston yleisistunto, jossa käydään läpi hallituksen sisäiset järjestelyt esimerkiksi sijaisuudet ja ministerivaliokunnat. Huomenna on yleisistunto, jossa käsitellään jo asioita, ja maanantaina on iltakoulu, Rinne luetteli tulevia tehtäviä.