Rikostoimittajan tärkeimmät luonteenpiirteet ovat sinnikkyys ja uteliaisuus – "Olkoon kyseessä murhaaja tai poliisi, me kohtelemme kaikkia ihmisinä"

– Soitellaan puhelimella, luetaan erilaisia päätöksiä tai sähköposteja. Ei tämä ole sellaista, että olisimme koko ajan jossain nuhjuisessa baarissa kuuntelemassa rosvojen tarinoita. Tosin kyllä niitäkin tapauksia on ollut, kertoo Sipilä.

– On tämä monipuolista hommaa. Perustoimittajan työn lisäksi me pääsemme tekemään suoria lähetyksiä ja studiohaastatteluja. Meidän työssämme on tärkeää myös mennä tapaamaan ihmisiä kasvotusten, pohtii Lehtinen.