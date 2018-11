Rikkoutuuko marraskuun lämpöennätys? Lämpömittari näyttää suopeita lukemia pitkälle marraskuuhun, vaikka aurinkoa ei näy – valkoinen joulu epävarma

Aurinkoisia päiviä ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä korkeapaineen johdosta tiedossa on luultavimmin sitkeää sumua.

Marraskuussa saattaa paukkua lämpöennätykset

Tämän hetken ennusteet antavat olettaa, että myös marraskuusta tulee tavanomaista lämpimämpi kuukausi. On siis mahdollista, että marraskuussa paukutellaan lämpöennätyksiä.

– On mahdollista, että lämpöennätys menee marraskuussa rikki. Ennätysten rikkominen vaatii kuitenkin erityislaatuiset olosuhteet. Ei voi siis sanoa, että se on todennäköistä, mutta se on mahdollista, Roine summaa.