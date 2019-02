Riemukas jälleennäkeminen: Liikuntakyvytön mies sai varastetun koiransa takaisin – "Se on minun koko elämäni"

– Olen hyvin kiintynyt tähän koiraan. Se on minun koko elämäni, hän kuvailee.

Frank Casanovas halvaantui vuonna 1982 auto-onnettomuudessa, jossa kolme hänen perheestään kuoli. Onnettomuudesta lähtien miehellä on ollut pahoja terveysongelmia. Koira on ollut Casanovasille tärkeää terapiaa, ja he ovat hyvin läheisiä. Koira vaistoaa isännästään asioita, jos kaikki ei ole niin kuin pitää.