Riehuiko korona suunnistuskisoissa Wuhanissa jo syksyllä? Mukana oli suomalaisiakin osallistujia, jotka oireilivat: ”Heitä ei testattu, koska koronasta ei tiedetty mitään”

Pekingille huomattavasti vakavampaa on kuitenkin se, että nämä kerran neljässä vuodessa pidettävät univormupukuisten ”olympialaiset” on nyt yhdistetty koronaviruspandemiaan. Kisat pidettiin 18.-27. lokakuuta.

Sairastelevat espanjalaisurheilijat

Vielä tuolloin ei maailmalla ollut aavistustakaan tulevasta pandemiasta. Jos siitä joku tiesi, se pysyi ja on pysynyt visusti salassa.

Kiina ja Yhdysvallat syytössodassa

Jo nyt on virrannut paljon vettä koronaviruksen alkuperän huhumyllyn pyörittämiseen. Salaliittoteorioilla on markkinapäivät.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell on sanonut, että koronavirustartunta on voinut hyvinkin tulla Ruotsiin jo marras-joulukuussa Wuhanin matkalta palanneen mukana.

Uusi tutkimus tukee lepakkoteoriaa

Virustutkijoiden parissa vallitsee vahvana näkemys, että virus on peräisin luonnosta, luultavasti alun perin lepakosta.

Yhden tuoreen tutkimuksen mukaan eteläisestä Yunnanin maakunnasta on löydetty lepakoiden jätöksistä virus, joka perimältään olisi läheinen nyt maailmalla jylläävälle. Yunnanista on satojen kilometrien matka Wuhaniin, joka sijaitseen Hubein maakunnassa.

Toisaalta, hyvin treenattujen urheilijoiden vastustuskyky on koetuksella, ja he sairastelevat myös normiliikkujaa helpommin, joten kyseessä on voinut hyvinkin olla esimerkiksi flunssa.