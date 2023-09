Rengaskauppiaat odottavat nyt asiakkaiden paluuta

Ajoneuvojen rengashankintoja on pantattu viime vuosina monessa kotitaloudessa vuosi tai kaksi eteenpäin, mutta nyt asiakkaiden uskotaan palaavan palvelutiskeille.

Rengasalan yrityksiä edustava Autonrengasliitto odottaakin, että tuleva rengassesonki kääntää hiljaisen myynnin vauhdikkaammaksi.



Rengaskauppiaiden riesana ovat olleet inflaation lisäksi Venäjän hyökkäyssodasta ja pakotteista johtuneet logistiikka- ja tuotanto-ongelmat. Rengastuotantoa on sittemmin saatu siirretyksi Venäjältä muihin maihin. Autonrengasliiton mukaan tarjontaa on nyt riittävästi, ja monilla on myymättä myös viimevuotista varastoa.