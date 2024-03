Rekrytointipartiot etsivät Ukrainan kaduilla miehiä rintamalle – "Eivät kaikkein rakastetuimpia hahmoja"

Korruptiokin on rehottanut värväyksessä: monet asevelvolliset ovat hankkineet tekaistuja papereita eriasteisista invaliditeeteista lahjomiltaan lääkäreiltä. Nyt näitäkin papereita syynätään ja sotilaslääkärit saattavat kumota taistelukelvottomuuden.

Rintamavastuuta pelätään usein siksikin, että yleinen luulo on, että taisteluihin joutuu saman tien. Partionjohtaja kertoo, että tosiasiassa peruskoulutusta on nollataitoisille edessä kuudesta yhdeksään kuukautta. Nopeammin koulutus ei onnistu, vaikka täydennystarve on huutava.