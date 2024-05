Real Madridilla kinkkinen pulma Mestarien liigan loppuottelun alla – päätöksellä kovat seuraukset?

Real matkustaa Lontooseen torstaina, mutta yksi on joukosta poissa. Mestarien liigan puolivälierissä ja välierissä Manchester Cityn ja Bayern Münchenin torjunut ukrainalaismaalivahti Andrei Lunin matkustaa ottelupaikkakunnalla omia teitään.

Lunin on kantanut suuren osan torjuntavastuusta Realin maalilla kauden aikana belgialaismaalivahti Thibaut Coutois'n loukkaannuttua jo kauden alla. Realin toisena vahtina kauden aikana on ollut Chelseasta lainattu Kepa Arrizabalaga, mutta päätorjuntavastuu on ollut Luninilla.