Real Madrid kaappasi huippupuolustajan ilmaiseksi

Saksalaispuolustaja siirtyy tuoreeseen Mestarien liigan voittajajoukkueeseen Englannin Valioliigan Chelseasta. Realille hankinta on huippuluokkaa, sillä seura ei joudu pulittamaan saksalaistopparista penniäkään. Rudigerin sopimus päättyi engalntilaisseuran kanssa juuri.

Saksalaispuolustaja pelasi Chelseassa viisi kautta. Aikaisemmin romuluinen puolustaja on pelannut AS Romassa ja VfB Stuttgartissa. Maajoukkueotteluita Rüdigerillä on tilillään 50 kappaletta.